12:15 | 5.06.2018

Apple представила новую версию операционной системы iOS, презентация прошла в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).



iOS 12, как заверил со сцены вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги, позволит «удвоить производительность» смартфонов и планшетов компании, сделав их «более быстрыми» и «более чуткими к поступающим сигналам». В основном, как уточнили в компании, это коснется старых iPhone и iPad, работа которых резко замедлялась при выпуске новых операционных систем. Обновление будет доступно для всех продуктов Apple, что, как отметил Федериги, сделает запуск нового iOS самым крупным за всю историю компании, передает РБК.



Одной из главных новинок iOS 12 стала многопользовательская дополненная реальность – на базе уже существующего инструмента ARKit можно будет давать доступ людям к одной и той же сцене, максимум 4 человека, сообщает Вести.ру.