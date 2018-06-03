Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия

11:18 | 5.06.2018

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе интервью французскому изданию Le Parisien рассказал, чем его разозлила Россия.



42-й американский президент отметил, что чаще испытывает чувство беспокойства, чем гнева, однако, когда появилась информация о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, Клинтон, по его словам, серьезно разозлился.



«На самом деле я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но, когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился. Когда люди, находящиеся здесь, в США, пытаются помешать другим людям голосовать из-за их расового происхождения, возраста или образования, да, это меня злит», — сказал Клинтон.



Также экс-президент США заявил, что Россия вмешалась в избирательные процессы в Германии, Франции и Нидерландах, передает РБК.