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Россия и мир


11:18 | 5.06.2018

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе интервью французскому изданию Le Parisien рассказал, чем его разозлила Россия.

42-й американский президент отметил, что чаще испытывает чувство беспокойства, чем гнева, однако, когда появилась информация о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, Клинтон, по его словам, серьезно разозлился.

«На самом деле я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но, когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился. Когда люди, находящиеся здесь, в США, пытаются помешать другим людям голосовать из-за их расового происхождения, возраста или образования, да, это меня злит», — сказал Клинтон.

Также экс-президент США заявил, что Россия вмешалась в избирательные процессы в Германии, Франции и Нидерландах, передает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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