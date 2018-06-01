Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что готов задушить тех, кто говорит по-русски

13:05 | 4.06.2018

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил о своей ненависти к русскому языку и людям, на нем говорящим. 32-летний Стаховский пошутил, что готов задушить тех, кто говорит по-русски.



«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский в интервью 112.ua. После этого украинский спортсмен рассмеялся и пояснил, что шутит. По словам теннисиста, на фоне политических событий для него особенно приятно обыграть российского соперника.



Как напоминает «Вести.ру», Сергей Стаховский, занимающий 109-е место в мировом рейтинге, постоянно проживает в Словакии и женат на гражданке России. На протяжении нескольких сезонов он выступал в паре с россиянином Михаилом Южным.