Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» пройдет 11 июня в Берлине

16:51 | 1.06.2018

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, пройдет 11 июня в Берлине, рассказала представитель МИД ФРГ Мария Адебар.



«Вчера и в течение последних недель у меня проходили дискуссии с главами МИД Франции, России и Украины. И мне очень нравится, что нам все-таки удалось договориться о заседании в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, которое, между тем, состоится 11 июня в Берлине», — сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.



Как сообщает «РИА Новости», в ходе встречи планируется обсудить тему миссии ООН в Донбассе.