Ночь на 1 июня в столице стала самой холодной за 80 лет

16:41 | 1.06.2018

Ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной за 80 лет. По данным РИА «Новости», станция Тимирязевской сельскохозяйственной академии зафиксировала температуру в 4,5 градуса тепла.



В центре столицы, на станции Балчуг, температура опустилась до 6,5 °C, а на территории МГУ воздух остыл до 5,5 °C (рекорд с 1948 года). 2 июня в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров и заморозков, напоминает russian.rt.com.