Арестованный на Украине журналист Вышинский попросил защиты у Путина

16:30 | 1.06.2018

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский попросил защиты у Путина. «Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — сказал он в суде, где рассматривается протест на меру пресечения для него.



По словам Вышинского, он является российским гражданином. Кроме того, журналист обратился к президенту Украины Петру Порошенко и заявил о желании выйти из украинского гражданства.



Как напоминает «Эхо Москвы», Вышинский был задержан в Киеве в середине мая. Его арестовали на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и в том, что он поддерживал самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.