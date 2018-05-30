Северная Корея и РФ договорились о встрече на высшем уровне в этом году

13:36 | 1.06.2018

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести в текущем году встречу на высоком уровне между российскими и корейскими властями. Слова северокорейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



«В беседе [Ким Чен Ын и Сергей Лавров] договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи», — говорится в сообщении ЦТАК.



Как напоминает РБК, о том, что Лавров встречался с Ким Чен Ыном 31 мая, ранее сообщало российское внешнеполитическое ведомство. В заявлении МИДа указывалось, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания от Путина в «крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове».