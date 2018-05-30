В России на время чемпионата мира по футболу появился новый дорожный знак

12:47 | 1.06.2018

С 1 июня по 17 июля в России вводится новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Об этом говорится в постановлении правительства. Он вводится в рамках усиления мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.



Знак представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков, в центре будет расположено изображение автобуса. Действие этого знака не распространяется на автобусы, выполняющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, передает РБК.