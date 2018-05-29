Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала»

16:44 | 31.05.2018

Французский специалист Зинедин Зидан объявил об уходе с должности главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом 45-летний спортсмен заявил на пресс-конференции. Свое решение он объяснил тем, что команда нуждается в изменениях, передает «Р-Спорт».



«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», — заявил Зидан.



Напомним, Зидан возглавил основную команду «Реала» в 2016 году. Под его руководством она трижды подряд выиграла Лигу чемпионов, дважды стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.