Немецкая полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на пассажиров поезда

16:39 | 31.05.2018

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину, напавшего с ножом на пассажиров поезда на севере Германии. Как отмечает Bild, нападавший ранил двух человек.



Инцидент произошел вечером 30 мая. В поезде, следовавшем из Кельна, между двумя пассажирами возник конфликт. Один из них выхватил нож и напал на мужчину. После этого пассажиры вызвали полицию. Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленник напал на сотрудницу полиции. Она выстрелила в нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался, передает gazeta.ru.