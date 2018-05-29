Глава МИД РФ Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию

16:32 | 31.05.2018

Министр иностранных дел России Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Лавров пригласил главу КНДР посетить Россию.



Отмечается, что эта встреча — первый официальный личный контакт представителя Кремля и северокорейского лидера. Подробности встречи Лаврова и Кима не разглашаются, но ранее российский министр сообщил, что хотел бы обсудить с главой КНДР его позицию по вопросу политического урегулирования Корейского ракетно-ядерного кризиса, передает gazeta.ru.



До этого Лавров встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Они обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также перспективы развития отношений между двумя странами.