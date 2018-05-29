Американское издание National Interest сравнило российские истребители Су-35 и Су-57

13:20 | 31.05.2018

Российский истребитель Су-35 почти не уступает новейшему Су-57, считает американское издание The National Interest. К такому выводу журналисты пришли, сравнив два самолета.



Автор материала проводит сравнение российских истребителей и заключает, что у «Су-57 не будет особо яркого будущего». В публикации говорится, что Су-35 на сегодняшний день является «самым мощным» российским истребителем и может наносить ощутимые удары по наземным целям, хотя и создан для ведения действий в воздухе, передает iz.ru.



Как отмечает издание, Су-57 был разработан на основе систем, предназначавшихся для Су-35, кроме того, радиолокационная система с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка» и двигатель первого этапа АЛ-41Ф1, по данным авторов, являются производными от соответствующего оборудования Су-35. Основным улучшением нового истребителя является система планера, которая должна повысить скрытность истребителя, однако система датчиков и вооружения остается прежней.