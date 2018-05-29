Россияне назвали главные проблемы детства и детей

12:48 | 31.05.2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне считают главными проблемами детства и детей, передает РИА «Новости».



Детский алкоголизм и наркомания — главные проблемы детства, так считают 37 % опрошенных ВЦИОМ. Еще 34 % назвали главной проблемой низкий уровень жизни семей с детьми. Кроме того, 22 % россиян указали в списке проблемы воспитания в школе и дошкольных учреждениях, сообщает «Эхо Москвы». Кроме того, серьезной проблемой детства респонденты назвали вопрос детской преступности и беспризорности (8 и 6 % соответственно).