Дональд Трамп встретился в Белом доме с фотомоделью Ким Кардашьян

12:00 | 31.05.2018

Президент США Дональд Трамп встретился с фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян. Об этом он сообщил в своем Twitter, приложив к посту совместную фотографию. «Замечательная встреча с Ким Кардашьян. Поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров», — написал он.



Ранее сообщалось, что Кардашьян в среду, 30 мая, проведет встречу с Трампом. Личная беседа потребовалась из-за обеспокоенности телезвезды о пожизненном заключении 67-летней Элис Мари Джонсон, которую признали виновной в торговле наркотиками.