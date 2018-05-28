ВВС Израиля атаковали 25 объектов ХАМАС в секторе Газа

11:24 | 30.05.2018

Армия Израиля атаковала около 25 целей в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере израильских ВВС. В Израиле назвали акцию ответом на атаку палестинских боевиков из сектора Газа, прошедшую на территории еврейского государства 29 мая. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.