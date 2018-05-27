Грузия собирается разорвать дипотношения с Сирией

17:30 | 29.05.2018

Замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедуры разрыва дипотношений с сирийской стороной. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Сирийский режим пренебрег международным правовым обязательством о территориальной целостности суверенного государства и о неделимости международно признанных границ», — сказано в документе. Напомним, ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.