Песков прокомментировал получение Абрамовичем израильского паспорта

17:15 | 29.05.2018

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Абрамович стал гражданином Израиля. «Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — цитирует Пескова «РИА Новости».



Ранее в СМИ появилась информация, что Абрамович 28 мая прибыл в Израиль, где получил паспорт гражданина еврейского государства, и через несколько часов покинул страну, передает iz.ru.