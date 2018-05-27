В Германии молния ударила в двух девушек, делавших селфи

12:27 | 29.05.2018

В Германии в двух девушек ударила молния, когда они фотографировались на телефон. 23-летняя и 21-летняя немки были найдены лежащими на земле в городе Бохум, одежда на них была разорвана, сообщает ABC News.



Как передает Reuters, в результате одна девушка была доставлена в реанимацию, жизнь другой сейчас вне опасности. Она рассказала, что помнит только то, как они шли по дороге и пытались сделать селфи.