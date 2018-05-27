РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии американских крылатых ракет

11:19 | 29.05.2018

Россия создаст комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с учетом сведений, полученных при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк». Об этом «РИА Новости» рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. По его словам, на создание новых комплексов может уйти 2–3 года.



Как напоминает РБК, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Коалиция выпустила более ста ракет по объектам, на которых, как полагали в западных странах, находились лаборатории по производству химического оружия. По данным Минобороны РФ, сирийским ПВО удалось сбить 71 из них.