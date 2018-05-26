В РФ стартовал основной этап единых государственных экзаменов

15:01 | 28.05.2018

Сегодня стартовал основной этап единых государственных экзаменов (ЕГЭ), его открыли испытания по географии и информатике, сообщили в Рособрнадзоре.



Основной период сдачи экзаменов продлится до 2 июля: до 20 июня запланированы основные экзамены, затем начнутся резервные дни. В сентябре запланирован дополнительный период для выпускников, не сдавших ЕГЭ в основном потоке. В текущем году единый экзамен будут сдавать 730 тысяч человек.