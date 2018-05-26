Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон

14:54 | 28.05.2018

Владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц уехал с семьей в Лондон, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Банку России. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объясняет один из собеседников.



Как напоминает gazeta.ru, еще в прошлом году Борис Минц входил в число богатейших бизнесменов России: в рейтинге Forbes он занимал 72-ю строчку с капиталом в $1,3 млрд. Однако из-за последующей санации банка «Открытие» 4,1% акций банка, находящихся в собственности бизнесмена, были списаны. Его убытки, по версии Forbes, составили 12 млрд рублей.