Тюменская область заняла первое место в рейтинге инвестиционного климата регионов РФ

16:19 | 25.05.2018

Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первое место в составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ) рейтинге инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг составляется с 2015 года, передают «Ведомости». Второе место в рейтинге заняла Москва, а лидер прошлого года Татарстан теперь на третьем месте. Большой рывок в 2018 году совершил Санкт-Петербург — сразу на 13 позиций, он на четвертом месте. Пятая — Тульская область.



В десятку лидеров также вошли Воронежская, Московская и Ульяновская области, а также Краснодарский край и Чувашия.