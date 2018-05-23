ЦБ РФ отозвал лицензии у хабаровского и ярославского банков

12:05 | 25.05.2018

Банк России объявил об отзыве у банка «Уссури» лицензии на осуществление банковских операций. Причиной для отзыва лицензии у банка стало неисполнение федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов финансового регулятора.



Также регулятор отозвал лицензию на банковскую деятельность у ярославского Объединенного кредитного банка за проведение «схемных» операций.



Банк «Уссури» занимал 275-е место в банковской системе России, ярославский банк - 200-е.