Власти КНДР по-прежнему настроены на переговоры с Дональдом Трампом

11:56 | 25.05.2018

Замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван заявил, что власти Северной Кореи, несмотря на отмену президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, всё равно настроены на ведение переговоров с Соединёнными Штатами, передает Reuters. Более того, КНДР готова к проведению саммита с США в любое время, отмечает агентство.



«Наше стремление сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможность США [пересмотреть свое решение]», — заключил Ким Ке Гван.



В четверг, 24 мая, Дональд Трамп отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня. «Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, после ваших последних заявлений, в которых ощущалась открытая враждебность, я считаю неуместным проведение этого саммита», — написал Трамп в письме к лидеру КНДР, которое было распространено пресс-службой Белого дома, напоминает РБК.