Власти США собираются ввести 25-процентную пошлину на импорт автомобилей

12:31 | 24.05.2018

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентной пошлины на импорт автомобилей и запчастей для защиты американского автопрома, пишет Wall Street Journal.



Ранее сам президент пообещал «большую новость» для американской автомобильной промышленности. Об этом Трамп написал в своем Twitter. «Наших великих американских автомобилестроителей скоро ожидает большая новость! После десятилетий утечки ваших рабочих мест в другие страны вы достаточно долго ждали!» — написал президент США, напоминает РБК.



Напомним, что 23 марта Соединенные Штаты ввели 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня текущего года.