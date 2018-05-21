В России могут запретить сервис бронирования гостиниц Booking.com

14:35 | 23.05.2018

Минкультуры обратилось в Ростуризм с просьбой «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com» в России, пишет РБК. В Ростуризме заявили, что ответят до 4 июня. Отмечается, что такую ответную меру на санкции США ранее предложил один из туроператоров, написавший открытое письмо в Минкульт.



Как напоминает РИА «Новости», нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group. Сервис предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.