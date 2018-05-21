В ДНР заявили о срыве планов Вооруженных сил Украины по захвату Горловки

14:18 | 23.05.2018

Заместитель руководителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Басурин заявил о срыве плана Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Горловки. Этот населенный пункт контролируют силы ДНР, передает iz.ru.



В ДНР также заявили о потерях в рядах ВСУ. По словам Басурина, в районе населенного пункта Гольмовский погибли пять украинских солдат, был уничтожен один миномет. К западу от Горловки киевские силовики потеряли 13 человек убитыми, более 20 ранены. Военнослужащие республики уничтожили танк, БМП, американскую станцию для корректировки огня ANTPQ-48.