16:43 | 22.05.2018

В мае Роспотребнадзор проверил самые популярные среди россиян курорты Турции и выяснил, что они стали безопаснее. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«По сравнению с предыдущим годом в Турции приняты дополнительные меры по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди отдыхающих, в том числе предложенные специалистами Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.



В частности, чтобы туристы не цепляли инфекционные заболевания, усилены меры по дезинфекции воды, в том числе в бассейнах. Принимающая сторона уделила внимание и работе медиков, в частности диагностике.