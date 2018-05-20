Сирийская ПВО выпустила сто ракет по самолетам ВВС Израиля

16:38 | 22.05.2018

Сирийская противовоздушная оборона 10 мая выпустила не менее 100 ракет «земля — воздух» по самолётам Израиля, когда они наносили удар по иранским объектам в САР. Об этом заявил командующий ВВС Израиля Амикам Норкин.



По словам Норкина, все задействованные в антииранской операции военные самолеты вернулись на базу, при этом они также атаковали комплексы ПВО в Сирии, среди которых были произведенные в России «Панцири» и «Буки». «В ходе налета более 100 ракет «земля — воздух» были выпущены по нашим самолетам», — заявил Норкин.



В ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли массированный удар по военным целям в Сирии, выпустив в общей сложности порядка 70 ракет различных типов. В ударе участвовали 28 израильских самолетов, напоминает iz.ru.