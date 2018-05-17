Военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на школу в штате Техас

16:36 | 18.05.2018

В американском штате Техас военный вертолет по ошибке сбросил на крышу здания школы контейнер, в котором находились боеприпасы. Об этом сообщает Fox News. К тому моменту занятия уже закончились, и ученики покинули учебное заведение, так что никто не пострадал. Однако из-за случившегося школа была обесточена.



«Я приношу свои искренние извинения за любой причиненный ущерб соседней начальной школе и я очень рад, что никто не пострадал», — заявил командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс. Он также заявил, что руководство военной базы пересмотрит маршруты доставки военных грузов так, чтобы они не проходили над гражданскими объектами, передает техасский телеканал KTSM.