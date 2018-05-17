Завершились испытания первого авианосца, построенного в КНР

12:18 | 18.05.2018

В Китае завершились пятидневные ходовые испытания первого авианосца, полностью построенного силами национальной промышленности.



Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. На борту корабля могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15», сообщает «РИА Новости». Новый корабль пока не получил официальное название, однако пресса иногда называет его «Шаньдун».



Первым авианосцем стал «Ляонин», переоборудованный из тяжёлого авианесущего крейсера «Варяг», который после развала СССР получила недостроенным Украина и перепродала Китаю.