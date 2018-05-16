В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа на Крымском мосту

12:18 | 17.05.2018

Путин не нарушил правила дорожного движения, не пристегнувшись ремнем безопасности в момент проезда на КамАЗе по Крымскому мосту, заявили в Федеральной службе охраны. В ведомстве отметили, что в тот момент мост не получил статус дороги общественного пользования, поэтому на него не распространялись требования ПДД, передает «Газета.ру».



«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — добавил замначальника Центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны Денис Симонов.



Накануне Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, возглавив за рулем КамАЗа колонну грузовиков. Глава государства проехал от Тамани до Керчи за 16 минут, напоминает РИА «Новости».