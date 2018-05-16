Трамп поручил подготовить новые санкции против РФ из-за договора о ликвидации ракет

11:55 | 17.05.2018

Дональд Трамп поручил главе Госдепа разработать план по введению дополнительных санкций против России за несоблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента Конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт С) закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — говорится в тексте документа.



Согласно подразделу, санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Список лиц должен быть представлен в докладе, сообщает РБК.