57% россиян опасаются, что конфликт в Сирии перерастет в третью мировую войну

13:59 | 16.05.2018

Более половины опрошенных «Левада-центром» россиян опасаются, что ситуация в Сирии может перерасти в третью мировую войну, сообщает РБК со ссылкой на результаты нового исследования.



Всего свое беспокойство из-за возможности начала глобального вооруженного конфликта выразили 57% опрошенных «Левада-центром». При этом 16% от общего числа респондентов сказали, что испытывают «большие опасения», в то время как более 40% отметили «некоторые опасения». При этом более трети россиян, напротив, не испытывают никакого беспокойства и не считают, что сирийский конфликт приведет к мировой войне, передает «Эхо Москвы».



Исследователи также спросили россиян, следят ли они за событиями в Сирии. Почти треть из них (31%) сообщили, что следят внимательно, еще 55% указали, что немного знают о происходящем в стране, но не следят пристально.