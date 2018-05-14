В МВД РФ предложили отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

12:26 | 16.05.2018

МВД России выступило с инициативой снять с автомобилистов обязанность устанавливать знак «Шипы» на машины с шипованной резиной. По мнению авторов инициативы, знак «давно потерял свою актуальность» в связи с тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами. Среди таких факторов названы конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации, передает russian.rt.com.



В МВД считают, что установка знака «Шипы» «не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения [транспортного средства], особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий». Кроме того, авторы проекта отмечают, что знак, который нужно размещать на заднем стекле машины, часто мешает обзору с места водителя, сообщает РБК.