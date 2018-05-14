Путин на КамАЗе пересек мост через Керченский пролив за 16 минут

12:19 | 16.05.2018

Путин за 16 минут преодолел за рулём КамАЗа 19 км по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом. Колонна грузовиков и спецтехники во главе с президентом проверяла прочность сооружения. «Все качественно, в срок — даже на полгода раньше срока. Спасибо вам», — цитирует «РИА Новости» обращение Путина к строителям.



Как напоминает kp.ru, уже рано утром в среду, 16 мая, движение по мосту через Керченский пролив было открыто для всех желающих.