Победительница «Евровидения» Нетта Барзилай отказалась ехать в Россию

16:19 | 15.05.2018

Израильская певица Нетта Барзилай, победившая в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», не приедет в Россию на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ. Об этом в Facebook во вторник, 15 мая, рассказал программный директор российского телеканала Андрей Разыграев.



Менеджмент артистки сообщил, что в день премии у девушки, моментально ставшей одной из самых востребованных певиц в Европе, запланировано участие в другом мероприятии. Так, 8 июня израильская певица примет участие в гей-параде в еврейском государстве, что для них является «гораздо более важным событием». Кроме того, артистка чрезвычайно озабочена тем, что в России не приветствуются гей-парады, сообщает MK.ru.