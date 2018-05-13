Сотрудники СБУ проводят обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве

16:15 | 15.05.2018

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 15 мая, проводят обыске в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.



Кроме того, правоохранительные органы задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского. В СБУ сообщили, что проводятся мероприятия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». Как отмечается, «РИА Новости Украина» является информационным партнёром МИА «Россия сегодня», но юридически с медиагруппой не связано, сообщает russian.rt.com.



Пресс-секретарь Путина Песков уже заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против «РИА Новости Украина», сообщает «Взгляд».