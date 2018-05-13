«Лежащая обнажённая» Амедео Модильяни продана в Нью-Йорке за рекордные $157 млн

16:02 | 15.05.2018

Одна из картин серии «Лежащая обнаженная» (Nu couché) Амедео Модильяни была продана на аукционе Sotheby's за $157 млн. Сделка стала рекордной для этого аукционного дома.



Написанная в 1917 году картина была выставлена на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая. Стартовая цена составляла 150 миллионов долларов. Предыдущий владелец приобрел ее на аукционе в 2003 году за $26,9 млн.



При этом, как отмечает РБК, цена картины на Sotheby's не поставила абсолютный рекорд для полотен Модильяни. В 2015 году «Лежащая обнаженная», написанная в 1918 году, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $170,4 млн.