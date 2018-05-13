Виктории Скрипаль повторно отказали в британской визе

15:56 | 15.05.2018

МВД Великобритании не выдало визу племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории из-за того, что ее заявка «не соответствовала требованиям миграционных правил», заявил РИА «Новости» официальный представитель ведомства. В частности, отмечается в документе, одна из причин отказа — это «значительные несоответствия между последним и предыдущим запросами на визу, а также несоответствия между разделами последнего».



«Надо немного подождать. Может, попробую туристическую визу получить. Из нашего посольства каждую неделю звонят, интересуются, помогают. Но их тоже никто не слушает», — сказала сама Виктория Скрипаль.



Как напоминает РБК, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в начале марта в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва все обвинения отрицает.