Россия и мир
15:38 | 15.05.2018
Дональд Трамп рассказал о состоянии супруги Меланьи после операции
Мелании Трамп сделали операцию на почках накануне, 14 мая. Первая леди перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек», сообщали в Белом доме. В медицинском центре, как отмечается в сообщении, супруга американского лидера останется, вероятно, в течение недели, сообщает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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