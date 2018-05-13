Дональд Трамп рассказал о состоянии супруги Меланьи после операции

15:38 | 15.05.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Меланья успешно прооперирована. Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, у нее хорошее настроение. Также он поблагодарил всех за добрые пожелания.



Мелании Трамп сделали операцию на почках накануне, 14 мая. Первая леди перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания почек», сообщали в Белом доме. В медицинском центре, как отмечается в сообщении, супруга американского лидера останется, вероятно, в течение недели, сообщает РБК.