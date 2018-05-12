Американский журнал Newsweek сравнил лимузины Трампа и Путина

11:20 | 14.05.2018

Журнал Newsweek провел сравнение между лимузином от фирмы Cadillac Трампа и автомобилем проекта «Кортеж» Путина. Как отмечает журнал, «любовь к высококлассным лимузинам» объединяет двух лидеров. Newsweek указывает на сходство «Кортежа» с британскими лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.



«Aurus Путина, несомненно, оснащён множеством новейших технологий для связи и защиты, эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега», — говорится в публикации.



Как напоминает iz.ru, в ходе церемонии инаугурации 7 мая Путин впервые использовал не традиционный Mercedes, а черный лимузин из проекта «Кортеж». Глава государства на представительской машине выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.