Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

13:20 | 11.05.2018

Старейшая жительница США Дельфина Гибсон умерла в возрасте 114 лет. Об этом в своём Twitter сообщил губернатор штата Пенсильвания Том Волф. По его словам, она жила в штате на протяжении 90 лет. «Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать», — написал Волф.



Теперь звание старейшего жителя США перешло к 113-летней Лесси Браун.