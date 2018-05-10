13:01 | 11.05.2018

Президент США Дональд Трамп намерен добиться «хорошей сделки» с Ираном после выхода из соглашения по ядерной программе исламской республики, передает iz.ru. «Я надеюсь, что смогу заключить с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием», — сказал он.



8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он также заявил, что в ближайшее время подпишет документ о возвращении санкций против Ирана, напоминает russian.rt.com.