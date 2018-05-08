Ученые зафиксировали аномальный рост силы ураганов, зарождающихся в Атлантическом океане

16:28 | 10.05.2018

Исследователи зафиксировали аномальное увеличение мощности зарождающихся в Атлантическом океане ураганов, сообщает портал EurekAlert. Сотрудники Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории считают, что в усиление ураганов и штормов вносит свой вклад глобальное потепление.



Отмечается, что рост интенсивности циклонов увеличивает скорость ветра на 36 км/ч за одни сутки. Это явление наблюдалось в минувшем, 2017 году у ураганов «Харви», «Ирма», «Мария» и «Хосе».