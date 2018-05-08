Россиянам запретили жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу

13:20 | 10.05.2018

В российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу — 2018, будет введён особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, но по решению региональных властей под него попадёт и жарка шашлыков на мангалах. Об этом сообщает газета «Известия».



Соответствующий документ подписал министр по чрезвычайным ситуациям Пучков. Во время чемпионата штрафы за несоблюдение правил повысят. Для граждан в этом случае они составят от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30–40 тысяч, для юридических — от 200 до 400–500 тысяч.



Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.