Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по иранским объектам в Сирии

13:07 | 10.05.2018

Военно-воздушные силы Израиля в ответ на ночной ракетный обстрел нанесли удар по иранским объектам на территории сирийского государства. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Согласно данным из военной сводки, целью удара стали иранские подразделения «Аль-Кудс».



Акцент делался не на персонале, а на оборудовании, чтобы нанести долговременный урон. По оценкам израильских военных, Ирану понадобится длительное время на восстановление. При этом, как передает «Интерфакс», представитель Армии обороны Израиля пока не стал давать точную оценку потерь.



Как напоминает РБК, 10 мая иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанских высотах 20 ракет, часть из которых впоследствии перехватила израильская противоракетная система «Железный купол».