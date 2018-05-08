Россия и мир
13:07 | 10.05.2018
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по иранским объектам в Сирии
Акцент делался не на персонале, а на оборудовании, чтобы нанести долговременный урон. По оценкам израильских военных, Ирану понадобится длительное время на восстановление. При этом, как передает «Интерфакс», представитель Армии обороны Израиля пока не стал давать точную оценку потерь.
Как напоминает РБК, 10 мая иранские силы со стороны Сирии выпустили по позициям Израиля на Голанских высотах 20 ракет, часть из которых впоследствии перехватила израильская противоракетная система «Железный купол».
© «Вечерние Ведомости»
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