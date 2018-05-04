Беспилотный автомобиль Uber сбил насмерть пешехода из-за настроек автопилота

17:05 | 8.05.2018

Беспилотный автомобиль Uber, который насмерть сбил пешехода в марте 2018 года, распознал человека, однако алгоритмы машины решили не тормозить, пишет The Information со ссылкой на два источника в Uber.



По словам инсайдера, система автопилота зафиксировала женщину, переходящую дорогу, но не восприняла её как серьёзное препятствие. Судя по всему, проблема заключается в неправильной настройке автопилотирования. Например, некоторые физические препятствия вроде целлофановых пакетов или птиц система распознаёт как незначительные помехи и не совершает торможения.



Как напоминает «Ведомости», принадлежащий Uber беспилотный внедорожник Volvo передвигался в автономном режиме с водителем-испытателем в городе Темпе штата Аризона 19 марта. В это время 49-летняя Элейн Херцберг шла по разделительной полосе дороги и толкала груженный пакетами велосипед. Позже женщина решила перейти дорогу в неположенном месте и свернула на проезжую часть. В результате она была сбита автомобилем компании. Врачам спасти Херцберг не удалось.