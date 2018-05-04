Власти Китая не подтвердили факт прибытия Ким Чен Ына в страну

15:56 | 8.05.2018

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, выступая на брифинге во вторник, не подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о возможном прибытии в китайский портовый город Далянь лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».



В Республике Корея также сообщили, что не подтверждают визит северокорейского лидера в Китай. «Поскольку официальных заявлений из Китая или Северной Кореи нет, то мы не можем подтвердить эту информацию», — сказал представитель МИД Южной Кореи Но Кью-Док.