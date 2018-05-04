В Сирии разбился ударный вертолет ВКС России Ка-52, оба пилота погибли

12:06 | 8.05.2018

Ударный вертолет ВКС России Ка-52 «Аллигатор» разбился в Сирии, оба пилота погибли. По данным Минобороны, причиной крушения стала техническая неисправность. По неофициальным данным, Ка-52 могли сбить из ПЗРК исламские террористы, но эта версия не подтверждается, передает gazeta.ru.



Экипаж выполнял плановый полет над восточными районами арабской республики. Военные также рассказали, что к месту трагедии была выслана поисково-спасательная группа, тела погибших летчиков обнаружены и доставлены на аэродром базирования.